VDL onderzoekt of problemen bij Nexperia ook het concern raken

EINDHOVEN (ANP) - VDL onderzoekt of de problemen bij chipmaker Nexperia ook het industrieconcern raken. Dit meldt een woordvoerder van het bedrijf, nadat BMW heeft laten weten dat een deel van zijn toeleveranciers is geraakt door het conflict.

"We zijn de eventuele impact aan het onderzoeken. Veel chips zijn verwerkt in componenten en/of modules die afkomstig zijn van onze leveranciers, dus het is niet eenvoudig om overzicht te verkrijgen", aldus de woordvoerder.

Nexperia maakt chips voor onder meer de auto-industrie. Het demissionaire kabinet heeft Nexperia recent onder curatele gezet, uit angst dat het Chinese bedrijf achter de Nijmeegse chipmaker, Wingtech, zijn activiteiten uit Nederland of Europa zou halen. Rechters zetten Wingtech-topman Zhang Xuezheng aan de kant bij Nexperia. China legde Nexperia een exportverbod op.