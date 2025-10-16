Houthi-opperbevelhebber al-Ghamari overleden aan verwondingen

SANAA (ANP/RTR/AFP) - Een van de hoogste Houthi-militairen, Muhammad al-Ghamari, is overleden. Dat meldt de Jemenitische groepering. Al-Ghamari, de opperbevelhebber van de militaire tak van de rebellengroep, zou zijn overleden aan verwondingen die hij opliep bij Israëlische luchtaanvallen in juni of augustus, aldus de Israëlische minister van Defensie Israel Katz in reactie op de bekendmaking.

Hoewel de groepering Israël niet direct aanwees als schuldige, stelde de rebellengroep wel dat Israël een "afschrikwekkende straf wacht voor de misdaden die het heeft begaan".

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet in een reactie weten dat al-Ghamari deel uitmaakte van "een reeks terroristenleiders die ons proberen te schaden - we zullen ze allemaal krijgen".

Tegen al-Ghamari werden na zijn aanstelling in 2021 sancties afgekondigd door de VN-Veiligheidsraad en de VS. Onder meer zijn banktegoeden werden toen bevroren.