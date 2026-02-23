VEB wil onderzoek naar verspreiding overnamenieuws InPost

DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil dat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek doet naar de gang van zaken rond het overnamebod op het Poolse postkluisjesbedrijf InPost. Dat bevestigt VEB-directeur Gerben Everts na berichtgeving van BNR. Het aan de AEX genoteerde InPost maakte volgens de VEB pas laat en te beknopt melding van het overnamebod. Daardoor zijn beleggers mogelijk gedupeerd en kunnen mensen met voorkennis hebben geprofiteerd.

Begin januari schoot de koers van InPost omhoog, een dag voordat het bedrijf met een kort persbericht kwam over een overnamevoorstel. De VEB vermoedt dat het nieuws al was uitgelekt en dat het persbericht te laat kwam. Ook had daarin volgens de beleggersvereniging moeten staan dat onder anderen topman Rafal Brzoska betrokken was bij het bod. Dat bevestigde het bedrijf nu pas een maand later.

De AFM zegt niets over onderzoeken naar individuele bedrijven. De VEB verwacht wel dat er naar de oproep wordt geluisterd.