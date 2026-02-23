ECONOMIE
Brussel: Hongarije moet akkoord EU-lening voor Kyiv respecteren

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 13:20
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie vindt dat Hongarije het politieke besluit van de EU-leiders over de EU-lening voor Oekraïne moet respecteren. Alle EU-leiders zijn eind december akkoord gegaan met die lening ter waarde van 90 miljard euro, ook de Hongaarse premier Viktor Orbán, benadrukte de woordvoerder van de Commissie.
"We verwachten dat alle leiders hun verplichtingen nakomen. Het niet nakomen daarvan is duidelijk een schending van de loyaliteitsplicht", zei de woordvoerder.
De lidstaten hebben er op die top van december ook mee ingestemd dat de EU de 90 miljard euro op de kapitaalmarkt leent. De rentekosten worden gedekt door de EU-begroting. Tsjechië, Hongarije en Slowakije doen niet mee.
Orbán wil nu de lening blokkeren, omdat Hongarije geen Russische olie krijgt uit de beschadigde Droezjba-pijpleiding. Volgens Hongarije weigert Oekraïne de olieleveringen op gang te brengen. De woordvoerder van de Commissie zei dat de pijpleiding is geraakt door een Russische aanval.
