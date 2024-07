Veel Chinese zonnepanelenfabrieken vallen om, en dit is de reden

De Chinese zonnepanelenindustrie zit in zwaar weer. De afgelopen tijd zijn er al diverse bedrijven geweest die uitstel van betaling hebben moeten aanvragen of zelfs helemaal failliet zijn gegaan. Wat is er aan de hand?

Oorzaken

De problemen van de Chinese zonnepanelenfabrikanten zijn grotendeels te wijten aan een stijging van de productiekosten. Daarnaast is door overaanbod de prijs van zonnepanelen aanzienlijk gedaald. Met zoveel concurrentie in de sector, vooral in China, wordt het voor de kleinere fabrikanten steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Door de overcapaciteit zijn de prijzen zo sterk gedaald dat ze nu onder de productiekosten liggen.

Faillissementen

China's wereldwijd toonaangevende zonne-energiesector kampt met een golf van faillissementen. Deze week maakte een rechtbank in China al een einde aan een bedrijf in de sector na een mislukte reorganisatie. Vlak daarvoor raakte een andere grote zonnepanelenfabrikant al in zware problemen en zit nu in een voorstadium van een reorganisatie.

Noodbel