Insprekers vragen gemeente in laatste poging Moerdijk te behouden

MOERDIJK (ANP) - In een laatste poging hebben inwoners van Moerdijk de gemeenteraad gevraagd het Noord-Brabantse dorp niet te laten verdwijnen. Elf mensen spraken de raadsleden tijdens de informatieavond voorafgaand aan de gemeenteraad toe namens zichzelf, dorpsgenoten of ondernemers. Woensdagavond stemt de raad over het voornemen ruimte te maken voor energie-infrastructuur, groei en verduurzaming.

Een inwoonster stelde dat de schrik in het dorp met 1150 inwoners groot is, nadat acht dagen geleden de "allesvernietigende boodschap" bekend werd dat Moerdijk mogelijk over tien jaar verdwijnt. De plannen raken niet alleen de huizen, maar ook de gezondheid van de inwoners, stelde ze.

Voor een 16-jarige inwoonster is Moerdijk "niet zomaar een plek, het is mijn thuis". Ze nam het woord namens de jeugd en haar hechte vrouwenvoetbalteam. "We raken meer kwijt dan alleen een veld", zei ze, ook "een plek waar je jezelf kunt zijn". Ze vraagt zich ook af wat er met belangrijke plekken als de begraafplaats gebeurt, waar familie van haar ligt.

Verplaatsing

Een man die namens een melkveehouder sprak, wil van de raad weten hoe die de praktische uitvoering voor zich ziet van het verhuizen van een veebedrijf. "Hoe zorg je voor continuïteit van het bedrijf?" Landbouworganisatie ZLTO voorziet een enorme impact voor de sector en versnippering en kaalslag in het gebied, zo klonk het. "Je kan een polder maar één keer goed verpesten." Toch stelde ZLTO woensdagavond wel mee te willen denken in oplossingen, een uniek geluid onder de insprekers.

Meerdere sprekers riepen de raadsleden op voor de inwoners op te komen. Om de bondgenoot te zijn voor zowel de inwoners die tot het laatst willen blijven, als zij die weg willen.