Veel Nederlanders hoeven zich niet te schamen: slechts een kleine groep vliegt heel veel

Vliegschaamte, hoge kosten, of gewoon liever met de auto: bijna de helft van de Nederlanders vloog het afgelopen jaar helemaal niet. En slechts een klein deel - zo'n 13 procent - nam minstens drie keer het vliegtuig.

Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), waar de Volkskrant over schrijft. Vliegen is enorm slecht voor het milieu: dezelfde reis per trein is volgens Milieu Centraal acht tot twaalf keer minder vervuilend.

Toch hoeven de meeste Nederlanders zich daar niet druk over te maken: ze vliegen toch al zelden. Driekwart van de vliegreizen wordt gemaakt door een kwart van de bevolking. En dat zijn voornamelijk hoogopgeleiden en veelverdieners. Opvallend: mensen in Noord-Nederland vliegen een stuk minder dan mensen in de rest van het land.

We vliegen voornamelijk voor vakantie (56 procent) of om vrienden en familie op te zoeken (23 procent). De meeste vliegreizen gaan naar Spanje, gevolgd door Griekenland en Italië.

Vooral klimaatschade is een reden om niet te gaan vliegen, maar ook de prijzen van vliegtickets weerhouden mensen ervan om in een vliegtuig te stappen, al zijn treinkaartjes en benzine plus tolkosten zeker zo kostbaar.

Bron: de Volkskrant