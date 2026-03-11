Veel ondernemers hebben last van handelsbeleid Trump, meldt RVO

DEN HAAG (ANP) - De helft van de ondernemers in Nederland die met het buitenland handelen, heeft last van het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Ondernemers ervaren zijn handelsbeleid als hun grootste geopolitieke uitdaging. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in zijn jaarlijkse onderzoek over internationale handel.

In het afgelopen jaar heeft Trump meerdere keren gedreigd handelspartners als de EU en bepaalde sectoren importheffingen op te leggen. Dit zorgt volgens de RVO bij 40 procent van de ondervraagden voor meer onzekerheid in de handelsrelatie. Daarnaast krijgen bijna drie op de tien ondernemers te maken met hogere kosten en zien bijna twee op de tien de export naar de Verenigde Staten teruglopen door Trumps beleid.

Ook hebben ondernemers nog altijd last van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om 40 procent van de 1162 ondernemers die meededen aan het onderzoek. Wel neemt de invloed elk jaar af. In 2022, het jaar dat de oorlog begon, ging het nog om 62 procent. Verder zegt 44 procent van de ondernemers digitale dreigingen te ervaren, vooral op het gebied van cybersecurity en databeveiliging.

Positieve punten

Ondernemers zien ook positieve punten. Ondanks de geopolitieke spanningen en economische onzekerheden blijft het Nederlandse bedrijfsleven positief over de exportvooruitzichten, constateert de RVO. Van de ondervraagde ondernemers geeft 79 procent aan erop te vertrouwen dat hun export in de nabije toekomst groeit. Dat sluit volgens de rijksdienst aan bij de ontwikkelingen in 2025. Het exportvolume van 45 procent van de respondenten is gestegen vergeleken met 2024.

Sommige ondernemers zien daarnaast kansen door de ontwikkelingen in de wereld. Een kwart wijst naar de hogere defensie-uitgaven om aan de verhoogde NAVO-norm te voldoen. Daarbij gaat het onder meer over het leveren van textiel aan Defensie en hulp bij het aanschaffen van groot materieel, zoals onderzeeboten.

Een woordvoerster van de RVO laat weten dat de ondernemers afgelopen december zijn ondervraagd. Dat is dus nog voordat de Iranoorlog begon.