Trump wil olie uit strategische voorraad vrijgeven

door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 22:45
CINCINNATI (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat hij olie wil vrijgeven uit de strategische reserve die de Verenigde Staten aanhouden. Hij zei te verwachten dat dit de brandstofprijzen omlaag brengt.
"We gaan dat doen, en daarna vullen we het weer", zei Trump tegen de lokale televisiezender WKRC over het vrijgeven van olie uit de voorraad. "Ik heb het eerder gevuld, en ik vul het opnieuw."
Olie is hard in prijs gestegen sinds het begin van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. Dat laatste land houdt scheepsverkeer bij de Straat van Hormuz feitelijk tegen, waardoor de toevoer van olie en lng uit de Golfstaten stokt.
