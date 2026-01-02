Veel pensioenen stijgen dit jaar fors door nieuw stelsel

Veel gepensioneerden krijgen dit jaar een flink hoger pensioen. Van zo'n 1,4 miljoen mensen die zijn gestopt met werken en al over zijn naar het nieuwe stelsel, gaat de uitkering gemiddeld met 13 procent omhoog. Pensioenconsultant Corine Reedijk van adviesbureau Aon, dat de cijfers deelde, kan zich zo'n hoge gemiddelde stijging op jaarbasis niet herinneren.

De forse verhogingen, met uitschieters tot boven de 20 procent, zijn mogelijk door het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij wordt niet meer gekeken naar de dekkingsgraad, maar naar het rendement van een fonds. Er zijn minder grote buffers nodig, waardoor fondsen meer kunnen delen met gepensioneerden. In de toekomst betekent dit ook dat de pensioenen sterker kunnen dalen dan bij het huidige stelsel, al zal dat niet snel gebeuren.