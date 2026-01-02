Skeletonster Bos eindigt als 24e in Winterberg

WINTERBERG (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos blijft op zoek naar haar beste vorm op weg naar de Winterspelen van volgende maand in Milaan en Cortina d'Ampezzo. De winnares van olympisch brons op de Spelen van Beijing eindigde als 24e op de wereldbekerwedstrijd in Winterberg.

De 32-jarige Bos stelde met een 23e tijd in beide heats teleur. De winst ging naar Janine Flock uit Oostenrijk, die ruim 2,5 seconden sneller was dan de Nederlandse.

Het is Bos dit seizoen nog niet gelukt op het erepodium te eindigen van een wereldbekerwedstrijd. Een vijfde plaats in het Letse Sigulda is haar beste prestatie.

De wedstrijd voor de mannen werd vrijdagochtend afgelast vanwege het winterse weer in Winterberg.