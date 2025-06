Veel websites niet toegankelijk genoeg voor mensen met beperking

DEN HAAG (ANP) - Een ruime meerderheid van de websites en apps is nog niet voldoende toegankelijk voor mensen met een beperking, terwijl de nieuwe Europese regels die dit voorschrijven later deze week al ingaan. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen daarom dat ondernemers snel actie moeten ondernemen, anders kunnen ze op de vingers worden getikt door toezichthouders en volgen later mogelijk boetes.

Vanaf 28 juni zijn aanbieders van onder andere websites, apps, pinautomaten, e-books, ticketservices en mediadiensten verplicht hun producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Maar recent onderzoek laat volgens Mohamed Nabih, projectleider digitale toegankelijkheid bij de ondernemersorganisaties, zien dat veel organisaties nog niet goed voorbereid zijn.

Uit een peiling van eerder dit jaar onder honderden websites blijkt bijvoorbeeld dat bijna negen op de tien sites tekst hebben met te weinig kleurcontrast, geeft Nabih aan. Ook is de mogelijkheid tot inzoomen soms geblokkeerd of zijn sites niet goed navigeerbaar met een toetsenbord.

ACM

Nabih verwacht na deze week niet direct een boeteregen bij bedrijven, maar sluit niet uit dat toezichthouders ondernemers een waarschuwing geven en aandringen op een plan van aanpak. "Het is dom als je er als ondernemer niet op inspeelt", zegt hij ook. "Toegankelijke diensten bereiken meer mensen, leiden tot betere klantbeleving en zijn vaak gebruiksvriendelijker voor iedereen."

Onlangs riep de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bedrijven ook al op maatregelen te nemen. "In Nederland zijn er ruim 2,5 miljoen mensen met een functiebeperking. Het is belangrijk dat iedereen zelfstandig onlineaankopen kan doen, zodat iedereen kan deelnemen aan de digitale economie. Bedrijven die hun websites en apps niet toegankelijk maken, missen bovendien een grote groep klanten. Bedrijven moeten zich dit realiseren en hun verantwoordelijkheid nemen", aldus Martijn Ridderbos, bestuurslid van de toezichthouder.