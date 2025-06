VS dreigen Iran in Veiligheidsraad met 'verwoestende vergelding'

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Dorothy Shea, heeft Iran gewaarschuwd dat het "niet mag escaleren. Elke Iraanse aanval, direct of indirect, op Amerikanen of Amerikaanse bases zal worden beantwoord met verwoestende vergeldingsmaatregelen." Shea zei dit in een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de VN over de Amerikaanse aanvallen op Iran van zondagochtend vroeg.

De Amerikaanse militaire aanvallen waren gericht op Iraanse nucleaire faciliteiten en hadden als doel "de Iraanse nucleaire verrijkingscapaciteit te ontmantelen", zei Shea. "Iran heeft zijn kernwapenprogramma lange tijd verborgen gehouden en te goeder trouw ondernomen pogingen in recente onderhandelingen geblokkeerd."

De VS hebben geen bewijs overgelegd dat Iran werkt aan een kernwapenprogramma. Het land trok zich in 2018 terug uit een atoomdeal met Iran.

Verschillende landen, waaronder China, Rusland en Iran zelf, veroordeelden de Amerikaanse aanval als een schending van het internationaal recht.