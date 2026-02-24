VEH heropent meldpunt voor misstanden bij bieden op koopwoningen

AMERSFOORT (ANP) - De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft een meldpunt heropend voor misstanden in het biedproces van koopwoningen. Dit gebeurt na signalen die de belangenvereniging zelf heeft gekregen en onderzoek van televisieprogramma Radar. Daaruit trekt VEH de conclusie dat "pogingen tot zelfregulering in de sector onvoldoende werken".

Vijf jaar geleden had VEH ook een meldpunt, waar honderden meldingen binnenkwamen over bijvoorbeeld makelaars die onderling informatie uitwisselden over biedingen en kopers tegen elkaar uitspeelden. Sinds 2023 is er een verplicht biedlogboek, maar dat heeft volgens VEH nog te weinig geholpen. "Ondanks eerdere beloften vanuit de sector blijft er ruimte voor manipulatie. Daardoor staan consumenten nog altijd zwak in een proces met grote financiële gevolgen", zegt directeur Cindy Kremer.

Met het meldpunt wil de vereniging hier bewijs voor verzamelen. VEH roept het nieuwe kabinet op de positie van de consument ten opzichte van de makelaar te verbeteren. "Daarvoor is nodig dat vastgestelde minimale eisen aan het biedproces wettelijk verplicht worden, samen met het voorschrijven van gecertificeerde biedsoftware en het organiseren van onafhankelijk toezicht met sancties."