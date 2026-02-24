ECONOMIE
Oud-president Zuid-Korea in beroep tegen levenslange straf

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 3:30
SEOUL (ANP) - De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot levenslange gevangenisstraf voor het leiden van een opstand.
In 2024 riep Yoon de militaire noodtoestand uit in een poging het parlement buitenspel te zetten. Hij mobiliseerde troepen om te voorkomen dat het parlement zou stemmen over de opheffing van de noodtoestand. Dat lukte niet en 6 uur later was de crisis voorbij.
Vorige week werd Yoon schuldig bevonden aan het leiden van een opstand. De rechtbank veroordeelde hem tot levenslang. "Wij geloven dat wij de verantwoordelijkheid hebben om de problemen met deze uitspraak duidelijk vast te leggen - niet alleen in de gerechtelijke dossiers, maar ook voor het oordeel van de geschiedenis in de toekomst", zei het juridische team van Yoon dinsdag in een verklaring.
