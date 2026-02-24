Politieagent gedood door explosie bij treinstation in Moskou

MOSKOU (ANP) - Een explosie bij een treinstation in de Russische hoofdstad Moskou heeft het leven gekost aan een politieagent. Twee anderen raakten gewond. Dat meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring op Telegram.

De explosie vond plaats rond 00.05 uur (lokale tijd) in de nacht van maandag op dinsdag. Een man bracht een explosief tot ontploffing bij een patrouillewagen van de politie op het plein van het treinstation van Savyolovsky.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam de dader ter plaatse om het leven.