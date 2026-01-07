ECONOMIE
Venezuela blijft volgens zakenzender olie leveren aan VS

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 15:47
WASHINGTON (ANP) - Venezuela blijft voor onbepaalde tijd olie leveren aan de Verenigde Staten en Amerikaanse sancties tegen het Zuid-Amerikaanse land worden afgebouwd. Dat meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC op basis van ingewijden in regeringskringen.
Eerder meldde de Amerikaanse president Donald Trump dat Venezuela 30 miljoen tot 50 miljoen vaten olie aan de Verenigde Staten overdraagt. Het gaat om olie waarop Amerikaanse sancties gelden, maar die volgens Trump nu voor de marktprijs wordt verkocht.
CNBC meldt dat die tientallen miljoenen vaten slechts een eerste tranche zijn. De overdracht van olie zou onderdeel zijn van een akkoord dat ook voorschrijft dat de VS sancties tegen Venezuela afbouwen. De olie was eerder bestemd voor China, schrijft CNBC.
De VS voerden in 2019 een olie-embargo in tegen Venezuela. Eind vorig jaar wierp de regering-Trump een blokkade op voor gesanctioneerde olietankers die Venezolaanse wateren wilden in- of uitvaren, waardoor de olie-export van het land stilviel.
