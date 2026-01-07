Wall Street maakt pas op de plaats na bereiken nieuwe records

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersuitslagen geopend. Beleggers op Wall Street deden het even rustig aan nadat de Dow-Jonesindex en S&P 500 een dag eerder nieuwe recordstanden hadden bereikt.

De aandacht ging nu onder meer uit naar cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt van loonstrookverwerker ADP. Die meldde dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in december met 41.000 banen is gegroeid, na de krimp een maand eerder. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,1 procent hoger op 49.514 punten. De Dow sloot dinsdag voor het eerst boven de 49.000 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 6946 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent op 23.571 punten.

De producenten van geheugenchips SanDisk, Western Digital en Seagate Technology daalden tot 10,5 procent. Dinsdag gingen de koersen nog sterk omhoog na opmerkingen van topman Jensen Huang van AI-chipconcern Nvidia over het gebruik van geheugenchiptechnologie in nieuwe datacenterprocessors van het bedrijf.

Media- en entertainmentconcern Warner Bros. Discovery (plus 0,1 procent) verwerpt opnieuw het overnamebod op het gehele bedrijf van ruim 108 miljard dollar door Paramount Skydance ten gunste van het bod van bijna 83 miljard dollar van Netflix (plus 0,4 procent). De streamingdienst wil de film- en tv-studio's en streamingdienst HBO Max van Warner kopen, maar niet de televisiezenders. Paramount Skydance was met een aantal aanpassingen gekomen bij het bod, waaronder bepaalde garanties en een hogere betaling als de overname zou mislukken.

Mobileye Global, dat actief is met technologie voor zelfrijdende auto's, werd 5,2 procent hoger gezet. Mobileye neemt voor 900 miljoen dollar Mentee Robotics over. Mentee is een Israëlische startup die robots met menselijke kenmerken en AI-technologie heeft ontwikkeld. Die robots kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in distributiecentra en fabrieken.