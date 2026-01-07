ECONOMIE
Hackers stalen vorig jaar voor miljarden aan cryptomunten

Economie
door Redactie
woensdag, 07 januari 2026 om 14:44
bijgewerkt om woensdag, 07 januari 2026 om 15:08

Hackers hebben vorig jaar voor 2,9 miljard dollar (ongeveer 2,5 miljard euro) aan cryptomunten gestolen. Dat meldt marktanalysebureau Finbold op basis van gegevens van cryptobeveiligingsbedrijf SlowMist.
Meer dan 60 procent van het totale gestolen bedrag viel in de eerste helft van het jaar, waarbij alleen het eerste kwartaal goed was voor 1,78 miljard dollar. Criminelen maakten daarbij misbruik van zwakke beveiliging en kwetsbaarheden in contracten. Opvallend is dat in het laatste kwartaal van vorig jaar een merkbare daling was in het aantal hacks. Toen werd voor in totaal 227 miljoen dollar aan digitale munten buitgemaakt.
Het merendeel van de buit vorig jaar komt uit de omvangrijke hack bij de in Dubai gevestigde cryptobeurs Bybit in het eerste kwartaal. Bij die hack werd 1,5 miljard dollar gestolen.
