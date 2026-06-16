ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Venezuela vernieuwt energienetwerk met hulp van bedrijf uit VS

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 8:23
anp160626071 1
CARACAS (ANP/AFP) - Venezuela heeft een overeenkomst getekend met het Amerikaanse General Electric Vernova om het verouderde energienetwerk te vernieuwen. Dat heeft de interim-president van het land, Delcy Rodríguez, bekendgemaakt.
Rodríguez is aan de macht sinds de Verenigde Staten Nicolás Maduro in januari hebben afgezet. De nieuwe president voerde al sinds april gesprekken met General Electric en noemde de deal "een historische stap om zo'n essentiële dienst te herstellen".
Het elektriciteitsnet in Venezuela werd in 2007 genationaliseerd door de toenmalige president Hugo Chávez. In de dertien jaar onder president Maduro is de staat ervan flink verslechterd. Momenteel heeft het land dagelijks te kampen met stroomuitval tot wel tien uur per dag.
General Electric Vernova is de energietak van General Electric. Dat bedrijf heeft ook nog een onderdeel voor vliegtuigmotoren en een voor medische apparatuur. Elk van de drie bedrijven heeft zijn eigen beursnotering.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545084855

Fajah Lourens onherkenbaar: "Ik kan mijn gezicht bijna niet meer bewegen van de botox"

gandr-collage

Van de ménage à trois Van Dis, Ellen Jens en Wim T. Schippers leeft nu alleen Adriaan nog

108577542_m

Heb jij deze ‘dode apps’ nog? Tijd om te handelen, ze vormen een beveiligingsrisico

anp150626179 1

19-jarige verdachte die groep fietsers schepte in Zeeland dinsdag voorgeleid

203846877_m

Polyamorie valt in de praktijk niet mee

189912345_m

Handbagage en rolkoffer worden weer gratis.

Loading