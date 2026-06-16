ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chinese president Xi Jinping steunt Myanmarese leider

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 8:29
anp160626073 1
BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping steunt de Myanmarese president Min Aung Hlaing, zei hij tijdens een ontmoeting in Beijing. "Ik ben bereid om ons leiderschap verder te versterken, de broederlijke vriendschap tussen onze twee volkeren verder te brengen en de alomvattende strategische samenwerking te verdiepen", aldus Xi. Het is het tweede staatsbezoek van Min Aung Hlaing sinds hij in april president werd na een staatsgreep in 2021.
De twee leiders tekenden samenwerkingsdocumenten, die onder meer gingen over gezondheidszorg, hulp bij natuurrampen en vrije handel. Ook heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard Myanmar te steunen bij het herstellen van de stabiliteit in het land.
Na controversiële verkiezingen begin dit jaar werd een door de militaire junta gesteunde partij de grootste. Sinds de staatsgreep in 2021 was Myanmar diplomatiek geïsoleerd. Twee weken geleden bezocht de Myanmarese president India voor een eerste staatsbezoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545084855

Fajah Lourens onherkenbaar: "Ik kan mijn gezicht bijna niet meer bewegen van de botox"

gandr-collage

Van de ménage à trois Van Dis, Ellen Jens en Wim T. Schippers leeft nu alleen Adriaan nog

108577542_m

Heb jij deze ‘dode apps’ nog? Tijd om te handelen, ze vormen een beveiligingsrisico

anp150626179 1

19-jarige verdachte die groep fietsers schepte in Zeeland dinsdag voorgeleid

203846877_m

Polyamorie valt in de praktijk niet mee

189912345_m

Handbagage en rolkoffer worden weer gratis.

Loading