Verandering bij Wereldbank door bezuinigingen ontwikkelingshulp

WASHINGTON (ANP) - De Wereldbank wil ontwikkelingshulp meer laten aansluiten bij de nationale belangen van donerende landen. Dat is nodig omdat steeds meer overheden bezuinigen op ontwikkelingshulp. Ook in Nederland is dit het geval. Door anders te werk te gaan hoopt de Wereldbank landen te bewegen toch geld te blijven storten, heeft bestuurslid Eugene Rhuggenaath laten weten bij de jaarvergadering van de bank in Washington.

Hij legde uit dat ontwikkelingshulp bijvoorbeeld kan helpen illegale arbeidsmigratie tegen te gaan. Zo heeft de Wereldbank een proefproject met Italië om illegale arbeidsmigratie vanuit Tunesië te voorkomen. Via de bank gaat geld naar onderwijs in Tunesië. Het idee is dat Tunesiërs dan makkelijker werk kunnen krijgen in eigen land en niet voor werk naar Italië hoeven te migreren. "En als ze toch migreren, hebben ze een opleiding gehad om in Italië te kunnen werken." Volgens Rhuggenaath zijn er meer van zulke proefprojecten. "Als die goed gaan, wordt het misschien een algemene aanpak van de Wereldbank."

De bank maakt sowieso grote veranderingen door sinds de VS zich eerder dit jaar bijna terugtrokken uit 's werelds grootste organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Uiteindelijk lijken de VS tot opluchting van velen te blijven, maar wel op voorwaarde dat de Wereldbank zijn beleid zou aanpassen. De Amerikanen willen dat de bank zich weer tot zijn kernmandaat beperkt: armoede bestrijden. Projecten voor klimaat en gender hoeven van de huidige Amerikaanse regering niet meer zo nodig.

Veranderde dynamiek

Volgens Rhuggenaath heeft de Amerikaanse interventie een "veranderde dynamiek" tot stand gebracht. Al eerder vastgestelde klimaat- en genderprogramma's kunnen nog wel worden afgemaakt. Maar de discussies over toekomstig beleid worden nu opeens heel anders gevoerd, merkt Rhuggenaath. Ook dreigen sommige landen, zoals Roemenië en Kroatië, straks opeens geen steun meer te kunnen krijgen van de bank. Volgens de VS zijn die landen daar eigenlijk te rijk voor.

Niet alleen in de VS kijkt de regering nu anders aan tegen ontwikkelingshulp. In de landen waar wordt bezuinigd leven vaak ook specifieke wensen. Regeringen willen dan vooral projecten in bepaalde sectoren of alleen projecten die extra werk opleveren voor bedrijven uit hun land. Rhuggenaath vindt dit een zorgelijke ontwikkeling omdat het de missie van de bank - het uitbannen van armoede - in gevaar kan brengen. Maar hij noemt dit ook een nieuwe realiteit, waaraan de bank zich volgens hem moet proberen aan te passen.