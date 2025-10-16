ECONOMIE
Wat de kleur van je ogen vertelt over je gezondheid

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Ans Vink
donderdag, 16 oktober 2025 om 5:59
shutterstock_2608853559
Uit een onderzoek van de Pittsburgh Universiteit blijkt dat de kleur van je ogen heel wat verklapt over je persoonlijkheid en gezondheid. Vrouwen met blauwe of groene ogen kunnen bijvoorbeeld goed omgaan met pijn en stress en voor vrouwen met bruine ogen ligt de kans op een alcoholverslaving een stuk lager.
De kleur van je ogen verraadt niet alleen de kans op diabetes, de tijd die je hersenen nodig hebben om iets te verwerken en je vermogen om dronken een frisbee te vangen, maar ze zeggen ook wat over de manier waarop vrouwen met pijn omgaan. Vrouwen met een donkere kleur ogen hebben relatief meer pijn tijdens een bevalling en zijn gevoeliger voor postnatale depressies of angst.
Vrouwen met een lichte oogkleur hebben meer kans op diabetes. Het goede nieuws voor mensen met donkere ogen is dan weer dat ze over het algemeen minder alcohol consumeren en ze een beter reactievermogen hebben. Hierdoor zijn ze beter in sporten, zoals tennis en badminton.
Mensen met lichte ogen zijn minder gevoelig voor pijn en vermoeidheid en het risico op het syndroom van Dubin-Johnson (een goedaardige variant van geelzucht) ligt een stuk lager.
Bron(nen): Het Laatste Nieuws

