Verbruik van vervuilende steenkool bereikt record, denkt IEA

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 7:53
anp171225062 1
PARIJS (ANP) - Het wereldwijde verbruik van steenkool bereikt dit jaar een recordhoogte, voorspelt het Internationaal Energieagentschap (IEA). In de jaren tot en met 2030 daalt de vraag naar de relatief vervuilende fossiele brandstof licht, verwacht de belangrijke adviseur voor energiebeleid.
Dit jaar stijgt het steenkoolverbruik waarschijnlijk met 0,5 procent tot een totaal van bijna 8,9 miljard ton, is de raming in een nieuw IEA-rapport. Die toename komt onder andere doordat de regering-Trump steenkool weer toejuicht als energiebron. Een aantal Amerikaanse kolencentrales dat door eerdere milieuvoorschriften onrendabel zou zijn geworden, blijft daardoor langer in gebruik. Daarnaast werd gas in de VS duurder als alternatieve brandstof.
De wereldwijde vraag ligt volgens de verwachtingen van het IEA aan het einde van dit decennium iets lager dan nu. Dat komt vooral doordat stroomproducenten, goed voor tweederde van het kolenverbruik, andere energiebronnen gaan gebruiken. Het gaat dan om meer hernieuwbare energie, kernenergie en vloeibaar gemaakt aardgas.
