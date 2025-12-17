ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Warner Bros wijst bod Paramount waarschijnlijk af, melden media

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 8:32
anp171225068 1
LOS ANGELES (ANP) - Entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery adviseert aandeelhouders waarschijnlijk het overnamebod van branchegenoot Paramount Skydance af te wijzen. Dat melden verschillende media op basis van ingewijden, waaronder persbureau Reuters en zakenkrant Financial Times. Eerder sloot Warner Bros een overnamedeal met streamingplatform Netflix, waarna Paramount een concurrerend bod deed.
Rondom Warner Bros is een felle overnamestrijd ontstaan. Wie het bedrijf koopt, krijgt beschikking over een rijk archief aan bekende films en series zoals de Harry Potter-reeks, Citizen Kane en Friends. Dat is een groot voordeel bij het aantrekken van nieuwe abonnees voor digitale streamingdiensten.
Volgens Reuters komt het bestuur van Warner Bros mogelijk woensdag met een oordeel over het bod van Paramount van 108,4 miljard dollar (92,6 miljard euro) op het hele bedrijf. Netflix wil de film- en tv-studio's en streamingdienst HBO Max van Warner Bros kopen, maar niet de televisiezenders. Daarmee is 82,7 miljard dollar gemoeid.
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

ANP-542498360

Gesjoemel met labels van ecologische wasstrips: "ongelofelijk schandalig"

ANP-543866262

Groot Europees onderzoek maakt duidelijk hoe Europeanen denken over migranten

vuurwerkliefhebbers kater van huftergedrag van relschoppers1704303174

Hoe kijken Nederlanders aan tegen het vuurwerkverbod? Grote verschillen tussen kiezers

Loading