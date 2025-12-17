Warner Bros wijst bod Paramount waarschijnlijk af, melden media

LOS ANGELES (ANP) - Entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery adviseert aandeelhouders waarschijnlijk het overnamebod van branchegenoot Paramount Skydance af te wijzen. Dat melden verschillende media op basis van ingewijden, waaronder persbureau Reuters en zakenkrant Financial Times. Eerder sloot Warner Bros een overnamedeal met streamingplatform Netflix, waarna Paramount een concurrerend bod deed.

Rondom Warner Bros is een felle overnamestrijd ontstaan. Wie het bedrijf koopt, krijgt beschikking over een rijk archief aan bekende films en series zoals de Harry Potter-reeks, Citizen Kane en Friends. Dat is een groot voordeel bij het aantrekken van nieuwe abonnees voor digitale streamingdiensten.

Volgens Reuters komt het bestuur van Warner Bros mogelijk woensdag met een oordeel over het bod van Paramount van 108,4 miljard dollar (92,6 miljard euro) op het hele bedrijf. Netflix wil de film- en tv-studio's en streamingdienst HBO Max van Warner Bros kopen, maar niet de televisiezenders. Daarmee is 82,7 miljard dollar gemoeid.