Verduurzamingsprojecten via failliet bedrijf krijgen weer geld

HAARLEM (ANP) - Projecten die via het failliete Winst Uit Je Woning liepen, kunnen binnenkort weer geld ontvangen. Als tussenpersoon regelde Winst Uit Je Woning voor tal van gemeenten en hun inwoners subsidies, adviseurs of vaklieden voor verduurzamingsprojecten. Maar het bedrijf ging deze week failliet, waardoor alle activiteiten stil kwamen te liggen.

Curator Monica van Ruitenbeek-Kossen meldt nu dat de Stichting Tussenrekening de betalingen overneemt. Er kan weer geld naar "uitvoerders", bijvoorbeeld ondernemers die isolatie plaatsen. Ook verstrekt de stichting de subsidies die mensen al hadden aangevraagd om zelfstandig hun huis te laten verduurzamen. De curator zoekt nog naar mogelijkheden voor een doorstart.

Winst Uit Je Woning vroeg vorige week faillissement aan. Onstabiele marktomstandigheden zouden voor financiële problemen hebben gezorgd. Daarnaast moest het 73 medewerkers tellende bedrijf door alle verschillende regelingen per gemeente maatwerk leveren, wat duur uitviel.