Vallende sterren te zien in Nederland vanaf komend weekend

HOUTEN (ANP) - De meteorenzwerm Leoniden trekt vanaf volgend weekend voorbij. Volgens Weeronline zijn in een aantal nachten dan meer vallende sterren te zien dan normaal. Het beste moment om te kijken is maandagochtend 17 november om 06.00 uur, stelt het weerbureau.

De meteoren van de Leoniden zijn snel. De zwerm zorgt meestal voor ongeveer dertien meteoren per uur, zegt Weeronline. De piek ligt op maandagmiddag 15.00 uur, maar ook in de drie dagen ervoor en erna zijn de vallende sterren in de avond, nacht en vroege ochtend te zien. De beste plek om de meteoren te zien is in een donker en dunbevolkt gebied, bijvoorbeeld in een open weiland zonder kunstlicht.

Vallende sterren zijn het beste te zien bij helder weer. Lichtvervuiling is daarbij ongunstig, maar met een zwakverlichte maan lijkt daar vooralsnog geen sprake van te zijn, zegt Weeronline. Hoewel het nog te vroeg is om zekerheid te kunnen geven over het weer, verwacht het weerbureau dat het rustige en zachte herfstweer volgende week doorzet.