Verenigd Koninkrijk begint 2026 met stevige economische groei

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse economie is het jaar met stevige economische groei begonnen. Bedrijven en consumenten in het Verenigd Koninkrijk lijken volgens donderdag verschenen cijfers in het eerste kwartaal nog niet van de wijs te zijn gebracht door het uitbreken van de Iranoorlog en de flinke stijging van de brandstofprijzen.

Het bruto binnenlands product (bbp) groeide met 0,6 procent in het eerste kwartaal. Daarmee nam de Britse economie beduidend sterker in omvang toe dan de vooruitgang van 0,2 procent in de voorgaande periode. Het gaat tevens om de sterkste kwartaalgroei in een jaar, meldde het Britse statistiekbureau donderdag.

De sterke start van 2026 is grotendeels te danken aan een uitstekende februarimaand, voordat de Iranoorlog begon. In die maand ging de economie 0,4 procent vooruit. Maar ook in maart bleef de Britse economie doorgroeien. Economen hadden voor die maand eigenlijk een bescheiden krimp verwacht.