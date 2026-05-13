De stille mannen-epidemie in de sportschool

De gevaarlijke droom van het perfecte mannenlichaam is allang geen onschuldig ijdelheidsproject meer, maar een groeiend gezondheidsrisico dat vaak onzichtbaar blijft. We hebben woorden voor meisjes die zichzelf te dik vinden, maar nauwelijks taal voor jongens en mannen die obsessief bezig zijn met spieren, eiwitten en de ideale biceps.

De stille epidemie in de sportschool In de kleedkamer wordt er gelachen over “beetje droog trainen”, maar achter de grap schuilt een serieus probleem: spierdysmorfie, ook wel het Adoniscomplex genoemd. Mannen die objectief gespierd zijn, zien in de spiegel alleen tekortkomingen en wijden hun leven aan nog meer massa, nog minder vet, nog strengere schema’s. Onderzoek in Noord-Amerika schat dat ruim 2,5 procent van jongens en mannen kenmerken van spierdysmorfie vertoont – een klein percentage, maar op populatieniveau honderdduizenden levens die draaien om de sportschool. De droom van het perfecte lijf wordt dan geen motivatie meer, maar een gevangenis.

De druk van het Adonis-ideaal

Het klassieke slankheidsideaal is bij vrouwen al decennia onderwerp van debat, maar bij mannen is de norm stil verschoven naar extreem gespierd én vetvrij. Superhelden in films, fitfluencers op Instagram en eindeloze “before-after”-foto’s schetsen één lichaamstype als maatstaf voor succes, discipline en mannelijkheid. Wie niet mee kan, geldt al snel als slap, lui of onvoldoende “man”.

Wie obsessief traint, krijgt vaak applaus in plaats van hulp – precies daar wordt het gevaarlijk.

Die norm sijpelt door tot in de sportschool , waar schema’s en voeding soms belangrijker worden dan werk, relaties of gezondheid. Mannen die uren per dag trainen, sociale afspraken afzeggen voor hun eetschema en in paniek raken als ze een training missen, krijgen vaak eerder complimenten dan zorgen. Het ziekelijke gedrag valt zo minder snel op, en wordt door de omgeving zelfs beloond.

Wanneer gezond trainen doorslaat

Spierdysmorfie wordt door psychiaters gezien als een stoornis in het lichaamsbeeld: wie eraan lijdt, ervaart zichzelf als te klein en te slap, ongeacht de feitelijke spiermassa. Dat leidt tot extreem krachttrainen, rigide diëten, het misbruik van anabole steroïden en een voortdurend gevoel van falen. In het Britse onderzoek waar vaak naar wordt verwezen, wordt geschat dat tot 10 procent van mannelijke sportschoolbezoekers kenmerken van spierdysmorfie vertoont – een minderheid, maar groot genoeg om van een structureel probleem te spreken.

Het risico is niet alleen lichamelijk, door hart- en hormoonschade van doping, maar ook mentaal: depressie, angst en sociaal isolement liggen op de loer. In Nederland waarschuwen instellingen als het Trimbos-instituut al langer dat mentale problemen zich bij mannen vaker uiten in verslaving, overmatig sporten en risicogedrag dan in expliciete hulpvragen.

De rol van sociale media

Sociale media versterken het probleem. Onderzoeken naar zogeheten “fitspiration”-posts laten zien dat mannen zich na het zien van ontelbare afgetrainde torso’s ontevredener voelen over hun eigen lichaam en sterker verlangen naar meer spiermassa en minder vet. Waar de spiegel vroeger ophield bij de badkamer, is er nu een permanente stroom van lichamen waaraan je jezelf kunt afmeten.

Dat leidt tot een giftige mix van prestatiedrang en schaamte. Wie niet mee kan in de online spierwedstrijd, trekt zich terug of zoekt compensatie in steeds extremere trainings- en dieetroutines. Intussen houdt het algoritme mannen precies in die bubbel waar de lat steeds hoger komt te liggen.

Van schaamte naar gesprek

Opvallend is dat spierdysmorfie amper voorkomt in het publieke debat over mentale gezondheid. Jongens leren al vroeg dat onzekerheid over hun lichaam iets is om grappen over te maken, niet om over te praten. Terwijl dezelfde mechanismen spelen als bij eetstoornissen bij meisjes: een onhaalbaar ideaal, sociale druk en een industrie die verdient aan shakes, schema’s en supplementen.

De eerste stap is erkenning: dat ook mannen lijden onder lichaamsnormen, en dat obsessief bezig zijn met spieren geen teken van kracht is, maar vaak van kwetsbaarheid. Pas als coaches, artsen, ouders en partners de signalen herkennen – van extreem diëten tot sociaal terugtrekken – kan die gevaarlijke droom van het perfecte mannenlichaam worden ontkracht.