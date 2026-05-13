Canarische Eilanden op ‘no‐go’ lijst voor 2026: dit is er aan de hand

Reisgidsen zetten de Canarische Eilanden op een ‘no‑go’ lijst voor 2026. Geen verbod, wel een waarschuwing voor de gevolgen van massatoerisme.

De Canarische Eilanden krijgen voor 2026 een plek op internationale ‘no‑go’ lijsten van reisgidsen, maar er is geen sprake van een officieel reisverbod. De bekendste is de jaarlijkse “No List” van Fodor’s Travel , een invloedrijke Amerikaanse uitgever van reisgidsen, die reizigers vraagt hun vakantiekeuze te heroverwegen in plaats van de eilanden volledig te mijden.

Geen vliegverbod, wel een signaal

Toch zorgt de term “no travel list” voor verwarring. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote en de andere eilanden staan niet op een zwarte lijst van overheden: vluchten gaan gewoon door, er zijn geen EU‑sancties en geen officieel negatief reisadvies. Het gaat om een redactionele lijst, bedoeld als moreel signaal over bestemmingen waar de druk van toerisme volgens Fodor’s uit de bocht vliegt.

Overtourisme en woningnood

De Canarische Eilanden ontvingen de afgelopen jaren recordaantallen bezoekers, vooral uit Noord‑ en West‑Europa. Fodor’s en andere media wijzen op een reeks problemen die daarmee samenhangt: een acute woningcrisis doordat veel appartementen worden omgezet in (soms illegale) vakantieverhuur, steeds vollere wegen, watertekorten en toenemende milieuschade. Lokale media spreken van eilanden die “onder het gewicht van het toerisme bezwijken”.

Protest tegen massatoerisme

Sinds 2024 is het protest op straat zichtbaar. Op meerdere eilanden trokken duizenden mensen de straat op met leuzen als “Canarias tiene un límite”. Bewoners eisen een rem op nieuwe hotel‑ en resortprojecten, strengere regels voor vakantieverhuur en beter beschermde natuurgebieden. Volgens Fodor’s is juist die lokale weerstand een belangrijke reden om reizigers tot nadenken aan te zetten.

Bewust reizen of een andere bestemming

De “No List” is nadrukkelijk geen oproep tot boycot, benadrukt Fodor’s. Wie toch naar de Canarische Eilanden reist, zou volgens de reisgids moeten kiezen voor kleinschalige, duurzame accommodaties, water besparen en lokale regels respecteren. Voor andere vakantiegangers is de boodschap simpel: er zijn in 2026 genoeg alternatieve zonbestemmingen die minder onder massatoerisme gebukt gaan.