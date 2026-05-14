In deze 4 Afrikaanse landen kun je prima en goedkoop wonen na je pensioen

Steeds meer westerse gepensioneerden kijken buiten Europa naar een plek waar hun pensioen verder reikt, het klimaat milder is en de zorg betaalbaar blijft. In delen van Afrika vind je lage woonlasten, verrassend goede private zorg en duidelijke verblijfs- en pensioenvisa, waardoor emigreren minder ingewikkeld is dan vaak wordt gedacht.

Kenia: lenteweer, safariland en goedkope kust

Kenia combineert een koele, groenere hoofdstad met levendige kunst- en techscene en tropische stranden aan de Indische Oceaan. In Nairobi liggen de gemiddelde maandelijkse kosten iets boven de 800 dollar; een eenvoudig éénkamerappartement huur je er al vanaf grofweg 180 tot 400 dollar per maand. Wie liever aan zee zit, komt uit in Mombasa, waar je onder de 600 dollar per maand kunt leven en een appartement vindt vanaf circa 120 dollar.

Voor langdurig verblijf is er de zogeheten Class K-permit, in feite een pensioenvisum. Je moet minstens 35 jaar zijn en een vast jaarinkomen kunnen aantonen van minimaal 24.000 dollar uit pensioen of beleggingen, waarbij je officieel niet mag werken in Kenia. Houd rekening met druk verkeer, hogere prijzen voor importproducten en de noodzaak van een goede particuliere zorgverzekering.

Zuid-Afrika: Europese levensstijl tegen Afrikaanse prijzen

Zuid-Afrika is vooral populair bij gepensioneerden die een vertrouwde, Engelstalige omgeving zoeken met goede infrastructuur, natuur en een relatief lage kostprijs. In Kaapstad liggen de totale maandlasten volgens recente schattingen ongeveer 71 procent lager dan in New York en ruim 40 procent lager dan in een doorsnee Amerikaanse stad zoals Columbus, Ohio. Je huurt er al een appartement met één slaapkamer tussen grofweg 500 en 760 dollar per maand; met drie slaapkamers zit je tussen 940 en 1.350 dollar.

Aan de warmere oostkust is Durban nog weer wat goedkoper, met totale kosten net onder de 900 dollar per maand en een éénkamerappartement rond de 350 dollar. Wie zich als gepensioneerde wil vestigen, kan een zogenoemd Retired Person Visa aanvragen, waarvoor je ongeveer 2.000 dollar aan vaste maandinkomsten moet aantonen, bijvoorbeeld uit pensioen of beleggingen. De keerzijde: in bepaalde wijken liggen criminaliteitscijfers hoog, er zijn regelmatig stroomstoringen en goede private zorg en verzekering zijn essentieel.

Ghana: lage kosten en culturele rijkdom

Ghana trekt zowel diaspora-Afrikanen als westerse gepensioneerden met zijn combinatie van warmte, Engelstalige samenleving en lage kosten van levensonderhoud. Gemiddeld liggen de maandelijkse uitgaven rond de 619 dollar; in hoofdstad Accra kom je uit op circa 822 dollar per maand. Een eenvoudig appartement met één slaapkamer kost er doorgaans tussen 160 en 470 dollar, terwijl je in de tweede stad Kumasi al leeft voor zo’n 530 dollar per maand.

Voor veel westerse nationaliteiten, waaronder Amerikanen, is een visumvrije toegang van 90 dagen mogelijk, met opties om te verlengen of een verblijfsvergunning aan te vragen. Ghana biedt daarmee ruimte om het land eerst rustig te testen voor je definitief verhuist. Let wel op: geïmporteerde goederen zijn relatief duur, overheidsbureaucratie kan traag zijn en voor complexe medische behandelingen moet je soms uitwijken naar het buitenland.

Mauritius: eiland met fiscaal voordeel

Mauritius is een klein eiland in de Indische Oceaan dat gepensioneerden lokt met stranden, een stabiel politiek klimaat en aantrekkelijke fiscale regels. De gemiddelde maandelijkse kosten liggen rond de 800 dollar; een appartement met één slaapkamer huur je tussen ongeveer 270 en 380 dollar, drie slaapkamers kosten ruwweg 580 tot 790 dollar per maand. Populaire plekken zijn Grand Baie en Pereybère in het noorden, met veel restaurants en voorzieningen, en Tamarin en Black River aan de westkust voor wie rust, bergen en een trager tempo zoekt.

De verblijfsprocedure is relatief eenvoudig: wie minstens 50 jaar is, kan een verblijfstitel als gepensioneerde aanvragen, mits je maandelijks minstens 1.500 dollar (of jaarlijks 18.000 dollar) op een lokale rekening stort. Na enkele jaren kun je een langduriger verblijfsvergunning krijgen, al mag je met dit type visum niet werken. Nadelen zijn hogere prijzen voor importproducten en de beperkingen van eilandleven, zoals minder entertainment en langere reistijden naar andere landen.

