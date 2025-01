Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's

AMERSFOORT (ANP) - Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat de minister van Financiën Eelco Heinen het bankentoezicht voor VvE's versoepelt.

VEH kreeg in een maand tijd honderden meldingen van VvE-bestuurders, bewoners en beheerders die tegen problemen aanlopen bij het openen van een (spaar)rekening, wat volgens de belangenvereniging voor huizenbezitters wettelijk verplicht is. In sommige gevallen werden VvE's geweigerd. "Zware bankcontroles, bedoeld om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan, hebben buitenproportionele gevolgen voor VvE's", stelt VEH.

Bestuurders van VvE's moeten veelal "onnavolgbare, complexe en trage procedures" doorlopen bij een bank om een rekening te openen. "Velen lopen hierop vast", constateert VEH in aanloop naar een commissiedebat over het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering in de Tweede Kamer woensdag.