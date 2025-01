Verfconcern AkzoNobel schrapt een zesde van de banen in Frankrijk

AMSTERDAM (ANP) - Verfconcern AkzoNobel schrapt bijna een zesde van de banen in Frankrijk. De reorganisatie is onderdeel van een plan om de werkzaamheden in het land te "moderniseren en optimaliseren". Daarbij wordt een deel van de Sikkens Solutions-verfwinkels gesloten en overgeheveld naar onafhankelijke uitbaters. Zo'n 200 van de in totaal 1300 banen in Frankrijk verdwijnen.

AkzoNobel, de fabrikant van verfmerken als Sikkens en Flexa, legt het plan voor aan de vakbonden. Onderdeel is ook een investering van 22 miljoen euro in de productielocatie in Montataire. De wijzigingen moeten voor eind volgend jaar zijn doorgevoerd.

Vorig jaar maakte het in Amsterdam gevestigde verfconcern al bekend wereldwijd ongeveer 2000 kantoorbanen te schrappen. Op dat moment werkten er zo'n 35.000 mensen, van wie zo'n 2400 in Nederland.