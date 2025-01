Wat is belangrijker voor een lang leven: Genen of een gezonde levensstijl?

Toen Dr. Nir Barzilai de 100-jarige Helen Reichert (zie foto toen ze 99 was) ontmoette, rookte ze een sigaret. Dr. Barzilai, de directeur van het Institute for Aging Research aan het Albert Einstein College of Medicine, herinnerde zich dat mevrouw Reichert zei dat artsen haar herhaaldelijk hadden gezegd te stoppen. Mevrouw Reichert zei dat die artsen allemaal waren overleden, en zij niet. Mevrouw Reichert leefde nog bijna tien jaar voordat ze in 2011 overleed.

Dat schrijft de New York Times in een verhaal over wat uitmaalt of je (stok)oud wordt

Er zijn veel verhalen over mensen die 100 worden, terwijl hun dagelijkse gewoonten soms in strijd zijn met de adviezen over dieet, lichaamsbeweging en alcohol- en tabaksgebruik. Onderzoek toont aan dat het negeren van dit advies de gezondheid van veel mensen negatief kan beïnvloeden en hun leven kan verkorten.

Hoeveel van iemands lange levensduur kan worden toegeschreven aan keuzes in levensstijl, en hoeveel is gewoon geluk - of gelukkige genetica? Dat hangt af van hoe lang je hoopt te leven.

Je hebt veel zelf in de hand, maar niet alles

Onderzoek suggereert dat we 80 of zelfs 90 jaar oud worden grotendeels zelf in de hand hebben. “Er is duidelijk bewijs dat voor de algemene bevolking een gezonde levensstijl de levensduur verlengt, aldus Dr. Sofiya Milman, professor in de geneeskunde en genetica aan het Albert Einstein College of Medicine.

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in een vorig jaar gepubliceerde studie, toonde aan dat het aannemen van acht gezonde gedragingen het leven van mensen met 24 jaar kan verlengen. Dit omvat het eten van een gezond dieet, regelmatige lichaamsbeweging, goed slapen, omgaan met stress, het hebben van sterke relaties en niet roken, geen opioïden gebruiken of overmatige drinken.

Als de veteranen zich aan alle acht gedragingen hielden, konden ze verwachten ongeveer 87 jaar oud te worden.

Als je honderd jaar wilt worden, heb je een beetje hulp nodig van je voorouders. Want hoe ouder iemand wordt, hoe meer genetica van belang lijkt te zijn.

Hoeveel genen bepalen hangt van je leeftijd af

Over het algemeen denken wetenschappers dat hoe lang we leven voor ongeveer 25 procent is toe te schrijven aan onze genen en voor 75 procent aan onze omgeving en levensstijl. Maar als mensen de 100 naderen, beginnen die percentages om te slaan, zegt Dr. Thomas Perls, een professor in de geneeskunde aan de Chobanian en Avedisian School of Medicine aan de Boston University.

Studies hebben inderdaad aangetoond dat veel mensen met een uitzonderlijk lang leven geen gezondere gewoonten hebben dan de gemiddelde Amerikaan. Toch leven ze langer en hebben ze minder last van ouderdomsziekten, zoals hartaandoeningen, kanker en dementie.

In de Long Life Family Study, bijvoorbeeld, “hebben we families waar veel gerookt wordt; we hebben families waar ze bankhangen”, zegt Michael Province, een professor in genetica en biostatistiek aan de Washington University School of Medicine, die samen met Dr. Perls de studie leidt.

Maar wat deze families ook hebben, zijn enkele speciale genvarianten waarvan experts denken dat ze ziekten helpen voorkomen en langer leven.

Sommige genen kunnen van invloed zijn op de kans dat mensen specifieke aandoeningen ontwikkelen. Van het APOE-gen is bijvoorbeeld bekend dat het het risico op de ziekte van Alzheimer beïnvloedt: Mensen die drager zijn van de APOE4 variant hebben een verhoogd risico, terwijl mensen met de APOE2 variant een verlaagd risico hebben. Dr. Province zei dat langlevende families een hogere prevalentie van APOE2 hebben dan de gemiddelde bevolking.

Andere genen lijken het verouderingsproces zelf te beïnvloeden. Een gen dat in verschillende onderzoeken naar honderdjarigen is opgedoken heet FOXO3, dat betrokken is bij veel fundamentele aspecten van cellulaire gezondheid. Omdat deze genen de biologie van het verouderingsproces beïnvloeden, is het mogelijk dat ze bescherming bieden tegen verschillende leeftijdsgerelateerde ziekten, aldus Dr. Milman.

Een belangrijk voordeel van dit soort langlevende genen zou het tegengaan van ongezond gedrag kunnen zijn. Uiteen onderzoek dat Dr. Milman en Dr. Barzilai uitvoerden en waarin de nakomelingen van honderdjarigen werden vergeleken met een controlepopulatie, bleek dat in de twee groepen degenen met een gezonde levensstijl een vergelijkbaar lage prevalentie van hart- en vaatziekten hadden. Maar onder degenen met een ongezonde levensstijl hadden de nakomelingen van honderdjarigen nog steeds een laag ziektecijfer, terwijl dat bij de controlegroep niet het geval was.

De experts benadrukten dat veel van deze genen zeer zeldzaam zijn en waarschijnlijk bij minder dan één procent van de bevolking voorkomen. (Waarschijnlijk niet toevallig, haalt een vergelijkbaar klein percentage mensen de leeftijd van 100 jaar). Er is ook niet één enkel gen dat bescherming biedt tegen veroudering en ouderdomsziekten; het is waarschijnlijker dat er honderden genen zijn die samen een verschil maken.

De juiste set genen hebben om de levensduur te beïnvloeden is “als het winnen van de loterij,” zei Dr. Perls. Dus zelfs als je moeder 100 is geworden, zou je toch gedrag moeten vertonen waarvan je weet dat het goed voor je is, voor het geval je de genetische jackpot niet hebt gewonnen.

En wat je ook doet, neem geen gezondheidsadvies aan van een honderdjarige. Voor hen maakte levensstijl waarschijnlijk niet veel uit, zei Dr. Barzilai. Voor de rest van ons doet dat er wel toe.