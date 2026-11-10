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Transitie weg van fossiel kan geen taboe meer zijn, zegt Guterres

Samenleving
door anp
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ANTALYA (ANP) - VN-chef António Guterres heeft op de klimaattop in Antalya lovende woorden voor het werk dat Brazilië sinds de vorige top heeft verricht met een 'routekaart' om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. "Dit rapport wijst de weg vooruit", zei Guterres, nadat hij een versie had aangenomen uit handen van André Corrêa do Lago, de voorzitter van de vorige top.
"Het is al veel te laat om de transitie weg van fossiel als een taboe te behandelen", zegt Guterres, die binnenkort afzwaait als secretaris-generaal van de VN. "Laten we Antalya met duidelijke vervolgstappen verlaten."
De routekaart van Brazilië is een soort blauwdruk die landen kunnen gebruiken om hun eigen plannen te maken. Guterres benadrukte dat zowel overheden als de financiële sector hard nodig zijn voor een succesvolle transitie. "Ontwikkelingsbanken moeten hier grotere risico's in nemen." Voor olieproducerende landen is het volgens de VN-chef cruciaal dat ze hun economie diverser maken.
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