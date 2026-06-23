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Verhoging gokbelasting levert staat veel minder op dan verwacht

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 16:39
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DEN HAAG (ANP) - De verhoging van de kansspelbelasting levert de staat veel minder geld op dan gedacht, maakte de Kansspelautoriteit bekend. In januari vorig jaar ging de gokbelasting omhoog van 30,5 procent naar 34,2 procent en in 2026 is het tarief verder verhoogd naar 37,8 procent. De maatregel moest zorgen voor extra inkomsten voor de overheid.
De maatregel zou vorig jaar naar verwachting 108 miljoen euro extra opleveren ten opzichte van het jaar ervoor. Maar uiteindelijk werd slechts 2 miljoen euro extra opgehaald. De regering rekende voor dit jaar op 216 miljoen euro extra door de hogere belasting op gokken. Dit werd echter maar 57 miljoen euro aan extra belastinginkomsten.
"Bovendien zorgt de belastingverhoging voor een daling van de inkomsten uit staatsdeelnemingen, waardoor de extra opbrengst voor de staat nog lager uitvalt", aldus de Kansspelautoriteit.
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