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Nieuwe topman Heineken krijgt 25 miljoen euro in aandelen

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 16:37
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AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De nieuwe topman van Heineken heeft voor bijna 25 miljoen euro aan aandelen in de Nederlandse bierbrouwer gekregen. Dat bedrag dient voor Rafael Oliveira als compensatie voor de bonus die hij misloopt door te vertrekken bij zijn huidige werkgever, koffie- en theeconcern JDE Peet's.
Oliveira ontvangt 346.300 aandelen, die over een periode van vijf jaar in vijf rondes vrijkomen, bevestigt een woordvoerder van Heineken na berichtgeving van persbureau Bloomberg. Een aandeel Heineken sloot maandag op 71 euro. Na de aankondiging van de Braziliaan als topman van de bierbrouwer steeg het aandeel ruim 2 procent.
Oliveira zou bij JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, nog een aanzienlijke bonus krijgen voor de overname van het koffieconcern door Keurig Dr Pepper. Daar was hij als topman nauw bij betrokken. Voorwaarde voor de beloning was dat hij zijn termijn van vier jaar vol zou maken. Oliveira was sinds november 2024 topman van JDE Peet's.
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