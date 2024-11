Verhuurders leggen verbod vakantieverhuur Barcelona voor aan EC

BARCELONA (ANP/RTR) - De European Holiday Home Association (EHHA) heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie (EC) tegen de Spaanse regio Catalonië omdat deze steden als Barcelona toestaat om de verhuur van appartementen aan toeristen te verbieden. De EHHA is een samenwerkingsverband van bedrijven zoals verhuurplatform Airbnb, die vakantiewoningen verhuren voor privé-eigenaren.

Burgemeester Jaume Collboni van Barcelona kondigde in juni een plan aan om alle kortetermijnverhuur vanaf eind 2028 te verbieden. Collboni wil daarmee het nijpende woningtekort en de stijgende huurprijzen in de Spaanse stad tegengaan en ook het massatoerisme aanpakken. Het plan is gebaseerd op een regionaal huisvestingsdecreet dat vorig jaar werd aangenomen en dat het aan gemeenten overlaat om vergunningen te verlenen aan vakantiewoningen.

Volgens de branchevereniging zijn de nieuwe regels echter "ongerechtvaardigd, onevenredig en ongeschikt" om het massatoerisme en het woningtekort aan te pakken. Ook is het huisvestingsdecreet volgens de organisatie "met spoed en zonder enige periode van openbare raadpleging aangenomen". "We zijn ervan overtuigd dat de EU-wetgeving niet is gerespecteerd", zei EHHA-topvrouw Viktorija Molnar verwijzend naar de Europese Dienstenrichtlijn die eist dat regels gerechtvaardigd, niet-discriminerend en evenredig moeten zijn.