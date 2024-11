Black Mirror op de Zuidas: Alexander Klöpping toont bizarre mogelijkheden van AI-bril, zie video

Techjournalist Alexander Klöpping praat ons bij talkshow Eva regelmatig bij over de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie . Gisteren ging hij naar de Zuidas in Amsterdam op mensen de stuipen op het lijf te jagen met zijn splinternieuwe AI-bril op.

“Voor een item over AI bij Eva wilden we laten zien hoe eenvoudig en vooral éng gezichtsherkenningstechnologie is. Helemaal in combinatie met smart glasses. Een paar seconden video tijdens een gesprekje over het OV was genoeg om hun naam, werkgever en allerlei rare details op te zoeken”, schrijft hij op X.

X-gebruikers reageren gemixt: “Ik wist niet dat Black Mirror ook afleveringen had die zich in Nederland afspelen”, zegt de een. “Tja. Ik weet niet of we hier blij van moeten worden. En dit soort brillen in handen van overheid of criminelen. Niet best”, reageert een ander. “Fantastisch en eng tegelijkertijd”, is de tendens.