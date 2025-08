Verklaring EU-VS over details heffingen in vergevorderd stadium

BRUSSEL (ANP/RTR) - De gezamenlijke verklaring van de Europese Unie en de Verenigde Staten over de Amerikaanse importheffingen is in een vergevorderd stadium. Dat heeft een EU-functionaris dinsdag gezegd. In deze verklaring staan meer details over de handelsovereenkomst. Het landenblok wacht nog op een reactie uit Washington om de zaken af te ronden.

Wanneer de verklaring naar buiten komt, wilde de functionaris niet zeggen. De VS gaan de meeste Europese goederen vanaf later deze week belasten met een heffing van 15 procent. Voor onder meer vliegtuigen, bepaalde chemicaliën en chipapparatuur zijn uitzonderingen gemaakt. Voor andere sectoren, zoals sterkedrank, is nog veel onduidelijk.

Ook zouden de VS nog met aanvullende tarieven voor geneesmiddelen en chips kunnen komen. Volgens de EU-functionaris zou de importheffing op deze goederen het plafond van 15 procent echter niet overschrijden.