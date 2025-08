Oekraïne en Rusland bestoken elkaars spoorwegen

KYIV/MOSKOU (ANP/DPA) - Oekraïne en Rusland voeren volgens waarnemers meer aanvallen uit op elkaars spoorwegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd het station van Lozova in Oekraïne aangevallen met drones. Daarbij is volgens de Oekraïense autoriteiten een medewerker van de spoorwegen gedood en zijn tien anderen gewond geraakt. Lozova ligt ongeveer 90 kilometer van het front in het oosten van Oekraïne.

De burgemeester van Lozova heeft de aanval de zwaarste in drie jaar oorlog genoemd. Rusland heeft melding gemaakt van een Oekraïense aanval op het station van Tazinskaja, 95 kilometer ten oosten van de grens met Oekraïne. Oekraïne voert al weken aanvallen uit op Russische raffinaderijen en spoorwegen.