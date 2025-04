Verkoop Gucci keldert, ommekeer modemerk kost waarschijnlijk tijd

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De verkoop van het luxe Italiaanse modemerk Gucci is in het eerste kwartaal gekelderd. Pogingen van moederbedrijf Kering om het roemruchte merk weer populairder te maken zijn tot dusverre op niets uitgelopen.

De verkoop van Gucci daalde met een kwart als alleen naar verkooppunten wordt gekeken die in dezelfde periode vorig jaar ook al in gebruik waren. Dat is een tegenvaller voor Kering, dat ook eigenaar is van Yves Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga, maar meer dan 60 procent van zijn winst uit Gucci haalt.

In februari werd ingegrepen bij Gucci dat de samenwerking opzegde met creatief directeur Sabato De Sarno. Vorige maand werd Demna Gvasalia tot nieuwe Gucci-ontwerper aangesteld. Demna was tien jaar lang het artistieke brein bij Balenciaga, waar hij voor sterke groei zorgde met opvallende ontwerpen zoals Triple S-sneakers, herkenbaar aan hun overdreven formaat. Maar Gucci is een veel groter merk, wat betekent dat een ommekeer waarschijnlijk tijd kost.