Duizenden mensen bij huldiging Go Ahead Eagles

DEVENTER (ANP) - In Deventer hebben vele duizenden mensen de huldiging van Go Ahead Eagles bijgewoond. De spelers trokken in een open bus door de stad na de bekerwinst van maandag.

Langs de route was het druk, op sommige plaatsen stonden mensen rijen dik naar de bus te kijken. Ook waren er veel fakkels te zien en werd vuurwerk afgestoken. De meeste mensen stonden in het centrum naar de bus te kijken.

Een woordvoerder van de gemeente Deventer kijkt tevreden terug op de huldiging. "De spelers waren dichtbij, iedereen heeft ze in de ogen kunnen kijken, en veel mensen hebben handen kunnen schudden. Wat dat betreft was het perfect", zegt hij. Hoeveel mensen er waren, is moeilijk te zeggen. Het waren er volgens de gemeente in ieder geval "veel meer dan 10.000".

De huldiging lijkt zonder grote incidenten te zijn verlopen, op een enkel opstootje na. Daardoor kwam de bus ook korte tijd stil te staan.