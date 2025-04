De stikstofuitstoot van verkeer, industrie en landbouw moet in 2035 gehalveerd zijn. Ingewijden bevestigen na berichtgeving door De Telegraaf en het AD dat dit staat in de plannen van de ministeriële commissie stikstof, die aankomende vrijdag met een brief komt.

Nu moet de stikstofneerslag op gevoelige natuur nog gehalveerd zijn in 2030. De rechter oordeelde eerder dit jaar dat het kabinet dat doel moet halen. Anders dreigt een dwangsom van 10 miljoen euro.