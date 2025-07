Verkoop luxe, peperdure woningen in Dubai fors gestegen

De verkoop van luxe, peperdure woningen in Dubai is fors gestegen, ondanks de recente onrust in de regio door de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran en de handelsoorlog van president Donald Trump. Volgens vastgoedadviseur Knight Frank steeg de verkoop van woningen boven de 10 miljoen dollar naar 2,6 miljard dollar tussen april en juni. Dit betekent een toename van 37 procent ten opzichte van het eerste kwartaal en een stijging van 63 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

In totaal werden er 143 transacties geregistreerd in het kwartaal. Dat is ruim de helft meer dan een jaar terug. Het ging om 80 appartementen en 63 villa's of vrijstaande woningen.

De vraag naar vastgoed in Dubai is sinds 2020 geëxplodeerd. Dat komt onder meer door het liberale visabeleid in het land. Daarbij wordt er veel gebouwd in Dubai en is er ook een ruim aanbod aan luxueuze woningen, waaronder villa's aan het water op de kunstmatige palmvormige eilanden van de stad.