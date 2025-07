FT: webwinkel Shein heeft beursgang in Hongkong aangevraagd

HONGKONG (ANP) - De webwinkel voor goedkope fastfashion Shein heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in Hongkong. Dat melden bronnen aan zakenkrant Financial Times. Het van oorsprong Chinese bedrijf heeft ook plannen voor een beursgang in Londen, maar Chinese toezichthouders hebben hiervoor nog geen goedkeuring gegeven.

Volgens de krant diende het in Singapore gevestigde Shein vorige week een vertrouwelijke aanvraag in voor een beursgang in Hongkong. De Britse autoriteiten gaven in maart al goedkeuring voor een beursgang in Londen.

Onenigheid tussen Britse en Chinese toezichthouders vertraagt dit proces echter. De discussie gaat over de bewoordingen van de risico's rond de blootstelling van de toeleveringsketens van Shein in de Chinese provincie Xinjiang. Daar zouden Oeigoeren gedwongen worden katoen en andere producten te maken, wat China ontkent. Shein zelf zegt een zerotolerancebeleid te voeren ten aanzien van gedwongen arbeid in de toeleveringsketen.