Een depressie is moeilijk te begrijpen als je het nooit hebt ervaren: de intense somberte die je gedachten beheerst, terwijl je leven ogenschijnlijk zo rooskleurig is. Deze animatie probeert dat gevoel duidelijk te maken. Er wordt uitgelegd wat precies een depressie is, wat het verschil is met een sombere bui en hoe je iemand die depressief is, kunt helpen.