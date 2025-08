Verkoop nieuwe auto's steeg in juli voor tweede keer dit jaar

BUNNIK (ANP) - Verkopers van nieuwe auto's hebben in juli voor de tweede maand dit jaar meer voertuigen op kenteken gezet dan een jaar eerder. De groei bedroeg volgens RAI Vereniging, BOVAG en RDC zelfs 9 procent. Dat kwam vooral voor rekening van hybridemodellen, die marktaandeel blijven winnen (nu 52 procent, 5 procentpunt meer dan een jaar eerder).

De verkoop van nieuwe volledig elektrische auto's groeit een stuk minder snel. Het marktaandeel van 31 procent in juli is 0,2 procentpunt hoger dan vorig jaar. Daar helpt de ingestorte verkoop van Tesla niet aan mee. In juli werden 443 auto's van het bedrijf van de bekritiseerde topman Elon Musk in Nederland op kenteken gezet, tegenover 1161 vorig jaar.

In mei was met een plus van 7 procent de enige eerdere groei van dit jaar. In de eerste zeven maanden van dit jaar samen werden 4 procent minder nieuwe auto's geregistreerd. De groei van juli is volgens een woordvoerder van BOVAG nog niet te verklaren.