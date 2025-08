Wizz Air voegt Boekarest toe als bestemming vanaf Maastricht

MAASTRICHT (ANP) - Budgetvlieger Wizz Air gaat dit najaar ook op de Roemeense hoofdstad Boekarest vliegen vanaf Maastricht Aachen Airport (MAA). Chisinau in Moldavië is de andere bestemming die de Hongaarse vliegmaatschappij vanaf eind oktober bedient. In de zomer van 2026 wordt de Poolse stad Katowice toegevoegd, werd donderdag al bekend.

Wizz Air en MAA hebben een contract voor vijf jaar gesloten. De Limburgse luchthaven verwacht dat de vluchten naar Boekarest jaarlijks tot 40.000 extra passagiers opleveren en dat de hele samenwerking met Wizz Air voor ongeveer 134.000 jaarlijkse passagiers zorgt. Het Oost-Europese bedrijf verzorgt in Nederland ook vluchten vanaf Eindhoven Airport.

Door de komst van Wizz Air blijven twee aanbieders van passagiersvluchten over op het vliegveld in Beek, ten noorden van Maastricht. Ryanair vertrekt binnenkort van de luchthaven, naar eigen zeggen om gestegen kosten. Corendon verzorgt vakantievluchten vanaf MAA naar Bulgarije, Turkije en Griekenland.