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Verkoopgolf techaandelen houdt aan op Wall Street

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 22:17
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NEW YORK (ANP) - De verkoopgolf in technologieaandelen hield dinsdag aan op Wall Street, gevoed door groeiende zorgen over de hoge waarderingen in de sector. Daarbij maken beleggers zich steeds meer zorgen of de enorme investeringen in AI wel terugverdiend kunnen worden. Ook zorgen over mogelijke renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank hangen boven de markten.
De technologiebeurs Nasdaq eindigde met een verlies van 2,2 procent op 25.587,04 punten. De Nasdaq leverde een dag eerder al 1,3 procent in. De S&P 500, de index van 500 grote beursgenoteerde ondernemingen, verloor dinsdag 1,4 procent op 7365,46 punten. De Dow-Jonesindex sloot met een klein verlies van 0,1 procent op 51.666,84 punten.
Volgens de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley nemen beleggers momenteel winst op aandelen die hebben geprofiteerd van de AI-rally.
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